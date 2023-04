In München protestieren rund 800 Menschen gegen Tanzverbot

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei französischen Rentenprotesten kommt es zu Gewalt

Paris: Mehrere hunderttausend Menschen sind in Frankreich wieder gegen die beschlossene Rentenreform auf die Straße gegangen. Bei den Protesten kam es laut Innenminister Darmanin in Paris und anderen Großstädten zu Gewalt und Bränden. Mehr als 150 Polizisten wurden verletzt. Landesweit gab es mehr als 100 Festnahmen. In Lyon wurden nach Medienangaben Läden beschädigt. In Nantes setzte die Polizei bei Auseinandersetzungen Tränengas ein. Die Gewerkschaften hatten auch wieder zu Streiks aufgerufen. Daran beteiligten sich aber weniger Menschen als in den vergangenen Wochen. So fuhr die Pariser Metro fast im Normalbetrieb. In den Schulen streikten nach Ministeriumsangaben weniger als acht Prozent der Lehrkräfte.

