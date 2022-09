In München hat das Gedenken an die Opfer des Olympia-Attentats begonnen

Nachrichtenarchiv - 05.09.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Olympiapark hat gerade das Gedenken an die Opfer des Attentats vor 50 Jahren bei den Olympischen Sommerspielen begonnen. Angehörige sind in der Nähe des Wohnblocks zusammen gekommen, in dem palästinensische Terroristen damals eingedrungen waren. Der bayerische Kultusminister Piazolo sagte zum Auftakt: "Der 5. September ist einer der schlimmsten Tage in der Geschichte der Bundesrepublik." Sprechen wird unter anderem auch die Witwe des getöteten Gewichthebers Josef Romano. Heute Nachmittag wird am Flugplatz Fürstenfeldbruck an die missglückte Befreiungsaktion erinnert. Elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist kamen 1972 ums Leben. Neben Bundespräsident Steinmeier kommt auch der israelische Präsident Herzog nach Fürstenfeldbruck. Erst vor wenigen Tagen haben sich die Hinterbliebenen und die Bundesregierung auf Entschädigungszahlungen von weiteren 28 Millionen Euro geeinigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2022 10:15 Uhr