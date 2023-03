In München fahren heute und morgen keine U- und Trambahnen

Nachrichtenarchiv - 02.03.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer von Bussen, U-Bahn und Tram in der Landeshauptstadt zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die U-Bahnen fahren derzeit nicht, auch die Trams bleiben vorerst im Depot. Bei den Bussen soll zumindest jeder zweite fahren. Polizei und ADAC rechnen mit vollen Straßen und Staus, weil viele Pendler auf das Auto umsteigen müssen. Nicht betroffen von dem Warnstreik sind die S-Bahnen. Morgen sollen die Arbeitsniederlegungen auch auf andere Städte ausgeweitet werden, beispielsweise auf Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Zu Warnstreiks kommt es auch bei der Müllabfuhr, so wird in München und Augsburg heute der Abfall nicht abgeholt. Verdi will mit dem Ausstand den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen, für deutlich höhere Löhne und die Anpassung an den Flächentarifvertrag. Außerdem fordert die Gewerkschaft eine bessere Ausstattung des öffentlichen Nahverkehrs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2023 07:00 Uhr