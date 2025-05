In München fährt SUV in eine Trambahn-Haltestelle

In München fährt ein SUV in Trambahnhaltestelle: Laut Berufsfeuerwehr München sind bei dem Vorfall am Mittag im Bereich der Donnersbergerbrücke drei Menschen schwer, vier weitere Personen leicht verletzt worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Bereich der Haltestelle ist weiträumig abgesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 12:45 Uhr