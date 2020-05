In München demonstrieren 3000 Menschen gegen Einschränkungen

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben 3.000 Menschen gegen die aus ihrer Sicht zu scharfen Infektionsschutz-Bestimmungen demonstriert. Der Politik warfen sie in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Panikmache vor und eine unnötige Beschneidung der Grundrechte. Laut Polizei war die Veranstaltung zwar angemeldet, allerdings nur für 80 Personen. Rund 2.000 Menschen demonstrierten in Nürnberg. Wie in München hielten sich auch die Demonstranten vor der Lorenzkirche in Nürnberg nicht an die Abstandsregeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 17:00 Uhr