In München demonstrieren 2.000 Klinikärzte für mehr Geld

München. Ärzte an Bayerns Unikliniken haben für eine bessere Bezahlung demonstriert. An einer Kundgebung in der Münchner Innenstadt beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Marburger Bund rund 2.000 Streikende. In den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für 20.000 Ärztinnen und Ärzte fordert der Marburger Bund unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen. In Bayern fallen mehr als 5.000 Mediziner unter die Regelungen. Eine nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. März geplant. Über Notdienstvereinbarungen war die medizinische Versorgung an den betroffenen Unikliniken in Erlangen, Augsburg, Würzburg, Regensburg, München sowie am Deutschen Herzzentrum sichergestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 18:00 Uhr