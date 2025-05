In München beginnt Prozess gegen deutsch-russische Spione

München: Vor dem Oberlandesgericht München beginnt heute der Prozess gegen drei Männer, die für den russischen Geheimdienst spioniert haben sollen. Offenbar planten sie Sabotageaktionen gegen militärische Infrastruktur und Bahnstrecken in Deutschland. Der Anführer des Trios soll auch bei einer bewaffneten Terrorgruppe in der Ukraine gekämpft haben. Zwei der Männer waren im vergangenen Jahr im Raum Bayreuth festgenommen worden. - Erst vergangene Woche war ein ähnlicher Fall bekannt geworden. In Deutschland und der Schweiz wurden drei Ukrainer festgenommen, die ebenfalls russische Agenten sein sollen.

