In München beginnt ein Verteidigungs- und Rüstungsgipfel

München Bayerns Ministerpräsident Söder hat Vertreter aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie für den Vormittag zu einem Gipfel eingeladen. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sowie der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Atzpodien, nehmen daran teil. Es geht darum, wie der Standort Bayern künftig vom Ausbau der Verteidigungsbranche profitieren kann. Atzpodien sagte dem BR, der Freistaat habe sich schon für die Unternehmen eingesetzt, als sonst kaum jemand in Rüstung investiert habe. Bundeskanzler Merz hatte in seiner Regierungserklärung gestern betont, dass die Bundeswehr die stärkste konventionellen Armee in Europa werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 09:00 Uhr