In München beginnt die Internationale Handwerksmesse

Nachrichtenarchiv - 06.07.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum ersten Mal seit 2019 öffnet die Internationale Handwerksmesse in München heute wieder ihre Pforten. Nach der coronabedingten Zwangspause ist ein Hauptthema der Fachkräftemangel. Laut Schätzungen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks fehlen in Deutschland mittlerweile 250 000 qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker. Zur Eröffnung kommt auch Bundeswirtschaftsminister Habeck. Am Freitag findet auf der Messe das traditionelle Spitzengespräch deutscher Wirtschaftsvertreter mit Bundeskanzler Scholz statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2022 05:00 Uhr