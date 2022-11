In München beginnt am Abend die Innenministerkonferenz

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundesinnenministerin Faeser und die Innenminister der Länder beraten ab dem Abend über aktuelle Fragen der inneren Sicherheit in Deutschland. Auf der bis Freitag dauernden Innenministerkonferenz soll ein Schwerpunkt der Schutz kritischer Infrastruktur sein. Auch der geplante flächendeckende Ausbau des Sirenennetzes in Deutschland und die Flüchtlingspolitik stehen auf der Agenda des Treffens. In der Bayern-2-Radiowelt sagte der bayerische Innenminister Herrmann, Länder und Kommunen seien durch die massiv steigende Zahl an Asylbewerbern am Limit. Von der Bundesregierung forderte Herrmann, sich stärker mit den Bundesländern abzustimmen und massiver darauf zu drängen, dass in ganz Europa Flüchtlinge aufgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 09:00 Uhr