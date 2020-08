In Montenegro zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Podgorica: Bei der Parlamentswahl in Montenegro zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den regierenden Sozialdemokraten und der Opposition ab. Laut Hochrechnungen liegt die pro-westliche DPS von Präsident Djukanovic bei etwas über 35 Prozent und das größte Oppositionsbündnis bei 33 Prozent. Djukanovic gab den Führungsanspruch für seine DPS in der Nacht noch nicht auf. Der 58-Jährige herrscht seit fast 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen über die ehemalige jugoslawische Teilrepublik an der Adria. Kritiker werfen ihm Korruption, die Verfolgung von unabhängigen Medien und Wahlmanipulationen vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 06:00 Uhr