In Minsk ziehen erste Aktivisten Richtung Innenstadt zum geplante Marsch der Einheit

06.09.2020 14:00 Uhr

Minsk: Trotz eines Demonstrationsverbots ziehen in der belarussischen Hauptstadt seit dem Vormittag Aktivisten in Kolonnen in Richtung Innenstadt. Dort wollen die Menschen in Kürze mit einem Marsch der Einheit erneut gegen Präsident Lukaschenko, Willkür und Polizeigewalt protestieren. Polizei und Armee sind im Großeinsatz. Sie sperrten zentrale Plätze mit Gittern und Stacheldraht ab. Metrostationen sind geschlossen. Heute vor einer Woche waren allein in Minsk über 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Auch gestern hatte es Proteste gegeben. Am Vormittag versammelten sich zahlreiche Studenten, am Nachmittag tausende Frauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 14:00 Uhr