In Minsk gibt es Kundgebungen für und gegen die Führung von Belarus

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In der Hauptstadt von Belarus hat es erstmals eine Kundgebung für den umstrittenen Präsidenten Lukaschenko gegeben. Schätzungsweise 3000 Menschen versammelten sich am Mittag auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Wir sind uns einig" und riefen "Für Lukaschenko". Zu der Kundgebung hatte eine Organisation aufgerufen, die den Präsidenten seit 2007 zum Beispiel bei Wahlkämpfen unterstützt. Die Opposition hat für den Nachmittag zu neuen Aktionen aufgerufen. Zehntausende Menschen werden allein im Zentrum von Minsk erwartet. Die belarussisch-orthodoxe Kirche rief dazu auf, die Konfrontationen im Land zu beenden. In einer Erklärung hieß es: "Wir verurteilen entschieden Gewalt, Folter, Demütigung und grundlose Festnahmen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 14:00 Uhr