In Mexiko werden 334 Migranten aus Lkw gerettet

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mexiko-Stadt: Im Osten von Mexiko sind 334 Migranten in einem Lastwagen gefunden worden. Polizisten hörten ein Klopfen aus dem Laderaum und öffneten dann den LKW. Laut Einwanderungsbehörde hatten die Menschenn nichts zu essen oder zu trinken. Wegen der fehlenden Belüftung litten viele unter Erstickungssymptomen. Die meisten in Mexiko aufgegriffenen Migranten versuchen, in die USA zu gelangen. An der Grenze zwischen Mexiko und den USA wurden in den vergangenen 12 Monaten etwa 1,7 Millionen Menschen aufgegriffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.10.2021 04:00 Uhr