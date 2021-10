In Mexiko startet große Migrantengruppe Richtung Norden

CSU diskutiert über Lockdown für Ungeimpfte

München: Angesichts steigender Neuinfektionen auch in Bayern wird in der CSU über einen eingeschränkten Lockdown gesprochen. Mit Blick auf entsprechende Pläne in Österreich sagte Landtagspräsidentin Aigner dem Münchner Merkur, ein Lockdown für Ungeimpfte sei die „absolute Ultima Ratio." Sie fügte wörtlich hinzu: "Falls die Krankenhausampel auf Rot steht, müssen wir zeitlich begrenzt handeln." Nach den Worten der CSU Politikerin geht es vor allen um den Schutz der Pflegekräfte vor Überlastung und darum, dass auch Intensivbetten für Nicht-Corona-Fälle bereit sein müssen. Laut Aigner muss allerdings, jegliche Verschärfung im Landtag debattiert und entschieden werden - auch wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Laut Robert Koch-Institut liegt der Wert bundesweit aktuell bei 110, in Bayern bei 179.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 07:00 Uhr