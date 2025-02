In mehreren Städten sind weitere Demonstrationen geplant

Berlin: Wegen der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag gibt es auch heute in mehreren deutschen Städten Demonstrationen. Am Mittag ist etwa eine Kundgebung in UIm geplant, am Abend eine Lichterkette in Nürnberg. In Berlin soll es eine Protestveranstaltung geben, an der unter anderem der frühere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, und der Publizist Michel Friedman teilnehmen. Friedman war am Donnerstag aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung mit der AfD aus der CDU ausgetreten. Insgesamt werden bei der Demonstration in Berlin mehr als 20.000 Menschen erwartet.

