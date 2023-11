In mehreren Landkreisen war heute keine KfZ-Zulassung möglich

München: In mehreren bayerischen Landkreisen können Behörden derzeit keine Autos zulassen. Grund ist eine technische Störung. Laut dem Landratsamt Dingolfing handelt es sich um einen überregionalen Systemausfall. Auch das Landratsamt Pfaffenhofen spricht von einem bayernweiten Problem. Demnach können die Kfz-Zulassungsstellen keine Verbindung zum Kraftfahrtbundesamt herstellen, weil es einen Ausfall in einem Rechenzentrum gebe. Inzwischen hat der externe Dienstleister dem Landratsamt Bamberg mitgeteilt, das Problem sei erkannt und werde noch heute behoben. Von morgen an sind demnach Zulassungen wieder uneingeschränkt möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 16:00 Uhr