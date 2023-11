In mehreren Landkreisen ist derzeit keine KfZ-Zulassung möglich

München: In mehreren bayerischen Landkreisen können Behörden nach BR-Informationen aktuell keine Autos zulassen. Grund ist eine technische Störung. Laut dem Landratsamt Dingolfing handelt es sich um einen überregionalen Systemausfall. Auch das Landratsamt Pfaffenhofen spricht von einem bayernweiten Problem. Demnach können die Kfz-Zulassungsstellen keine Verbindung zum Kraftfahrtbundesamt herstellen, weil es einen Ausfall in einem Rechenzentrum gebe. Dem Landratsamt Bamberg zufolge ist die Verbindung bereits seit gestern Nachmittag unterbrochen. Noch ist unklar, wie viele Landkreise in Bayern betroffen sind und wie lange das Problem andauern wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 11:00 Uhr