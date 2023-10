In mehreren Ländern gibt es wieder Anti-Israel-Proteste

Berlin: In mehreren Ländern hat es am Abend Demonstrationen gegen Israel gegeben. Zu Protesten kam es unter anderem im Libanon, in Jordanien, in Tunesien und dem Iran. Auch in Europa gab es Anti-Israel-Kundgebungen, unter anderem in Athen, wo rund 10.000 Menschen auf die Straße gingen. In Berlin-Neukölln gab es trotz eines Verbots propalästinensischer Demonstrationen wieder Menschen-Ansammlungen und stundenlange Krawalle. Die Polizei sprach von einer angespannten Situation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 01:00 Uhr