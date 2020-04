In mehreren Bundesländern wird an Befreiung von Konzentrationslagern erinnert

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In mehreren Bundesländern ist an die Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren erinnert worden. Bei einer Gedenkfeier in Bergen-Belsen forderte Niedersachsens Ministerpräsident Weil ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus, Rassismus und Unterdrückung. In Berlin wurde mit einem Gottesdienst an die Befreiung der KZ Sachsenhausen und Ravensbrück erinnert. Außenminister Maas wandte sich in einer Video-Botschaft in Erinnerung an die Befreiung der Häftlinge aus Sachsenhausen "gegen das Gift des Hasses und des Antisemitismus", die auch heutzutage wieder auflebten. Wegen der Corona-Krise mussten alle Feierlichkeiten und größeren Veranstaltungen abgesagt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 20:00 Uhr