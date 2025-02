In mehreren Bundesländern bestreikt Verdi den Nahverkehr

Verdi ruft zu Warnstreiks im Nahverkehr auf: Betroffen sind sechs Bundesländer - darunter Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Bayern ist nicht direkt betroffen, außer bei grenzüberschreitenden Linien, zum Beispiel in Neu-Ulm. Die Gewerkschaft will in den Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen Druck machen.

