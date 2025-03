In Mannheim rast Auto offenbar in Menschenmenge

In Mannheim läuft ein Polizei-Großeinsatz: Nach Augenzeugenberichten ist am zentralen Paradeplatz ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Wie der SWR berichtet, gibt es mindestens einen Toten. Die Polizei hat bislang lediglich bestätigt, dass ein größerer Einsatz läuft. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, die Innenstadt zu meiden - es komme zu Verkehrsbehinderungen.

