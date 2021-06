In Mali werden offenbar 15 Bundeswehrsoldaten bei einem Anschlag verletzt

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bamako: In Mali in Westafrika sind bei einem Anschlag offenbar mehrere Bundeswehrsoldaten verletzt worden. Die Nachrichtenagentur AFP beruft sich auf Informationen aus dem Verteidigungsministerium. Demnach wurden insgesamt 15 deutsche Soldaten verletzt, zwölf von ihnen schwer. Die Luftwaffe wurde nach Mali geschickt, um die Verletzten zu retten. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe der Stadt Gao. Dort unterhält die Bundeswehr ein Feldlager. Die deutschen Soldaten sind Teil der UN-Friedensmission Minusma. Die soll in Mali für Stabilität sorgen im Kampf gegen Islamisten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 13:45 Uhr