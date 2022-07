In Ludwigsstadt in Oberfranken brennt ein Teil des Waldes

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ludwigsstadt: Im Landkreis Kronach sind Teile eines Waldes in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, versuchen rund 100 Feuerwehrkräfte, das etwa 5.000 Quadratmeter große Gebiet in Ludwigsstadt zu löschen. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Die angrenzende Bundesstraße 85 ist gesperrt, ebenso wie ein Abschnitt der Bahnstrecke nach Saalfeld in Thüringen. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2022 14:45 Uhr