In Los Angeles sind schon viele Oscars vergeben

Los Angeles: Bei der Oscar-Verleihung in Hollywood sind zwei Filme bedacht worden, in denen die deutsche Hoffnung Sandra Hüller mitspielt. Die "Anatomie eines Falls" bekam die Auszeichnung für das beste Drehbuch, das Justine Triet und Arthur Harari verfasst haben. "The Zone of Interest", in dem Hüller Hedwig Höß verkörpert, ist der beste internationale Film. Das bedeutet auch, dass in dieser Kategori die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Çatak leer ausgegangen sind. Der als erster verliehene Oscar für die beste Nebendarstellerin wurde Da'Vine Joy Randolph für ihre Rolle im Film "The Holdovers" zuerkannt. Als männlicher Nebendarsteller bekam Robert Downey Jr. den Oscar für seine Rolle als Lewis Strauss im Filmepos «Oppenheimer» geehrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 03:00 Uhr