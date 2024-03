In Los Angeles hat die Oscar-Zeremonie begonnen

Der Film "Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller hat den Oscar für das beste Originaldrehbuch bekommen. Es stammt von Justine Triet und Arthur Harari. Internationale Filme sind dieses Jahr stark in der Auswahl für die Auszeichnungen. Der als erster verliehene Oscar für die beste Nebendarstellerin wurde Da'Vine Joy Randolph für ihre Rolle im Film "The Holdovers" zuerkannt. Die Veranstaltung hat um Mitternacht unserer Zeit begonnen; die am meisten beachteten Kategorien stehen noch aus. Großer Favorit ist dabei der Film "Oppenheimer" mit 13 Nominierungen. Beim Preis für den besten internationalen Film ist Altmeister Wim Wenders im Rennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 02:00 Uhr