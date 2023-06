In Leipzig werden Polizisten bei Zusammenstößen verletzt

Meldungsarchiv - 03.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Am späten Nachmittag ist es in der Stadt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Es gab Böllerschüsse; Steine, Flaschen und ein Brandsatz wurden auf Polizisten geworfen, mehrere Beamten wurden verletzt. Die Polizei räumte den Platz und kesselte Demonstranten ein. Der Veranstalter beendete die Versammlung schließlich. Rund 1.000 Teilnehmer hatten sich laut Polizeiangaben zu der Demonstration versammelt, angemeldet waren 100.- Eine andere für heute in Leipzig angekündigte Demonstration war verboten worden. Ein Eilantrag gegen diese Entscheidung der Stadt hatte keinen Erfolg. Anlass der Proteste ist das Gerichtsurteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 21:00 Uhr