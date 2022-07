In Kopenhagen fallen in einem Einkaufszentrum Schüsse

Nachrichtenarchiv - 03.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: In der dänischen Hauptstadt sind in einem Einkaufszentrum Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen getroffen - unklar ist, wie viele verletzt sind und ob es Tote gibt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bilder aus der Umgebung zeigen, dass schwer bewaffnete Polizisten sowie mehrere Krankenwagen präsent sind. Ein Hubschrauber kreist in der Luft. Inzwischen berichtet die Polizei von einer Festnahme. Bei dem Einkaufszentrum handelt es sich um das Field's - es befindet sich im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2022 20:00 Uhr