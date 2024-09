In Kölner Innenstadt kommt es wieder zu Explosion

Köln: In einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt ist es am frühen Morgen zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei bekanntgab, soll es sich um einen Laden in der Ehrenstraße im Neumarkt-Viertel handeln. Durch die Explosion sei gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen, welches aber schnell gelöscht werden konnte. Verletzte habe es keine gegeben, so die Beamten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 10:00 Uhr