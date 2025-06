In Köln werden drei Weltkriegsbomben entschärft

Köln: In der Stadt in Nordrhein-Westfalen werden heute gleich drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 20.000 Menschen müssen daher ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch der Zugverkehr ist teils betroffen. In den Sperrradius fallen die Altstadt, ebenso wie drei Rheinbrücken. - Köln gehörte zu den am stärksten bombardierten Städten im Zweiten Weltkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 08:00 Uhr