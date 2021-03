In Köln startet Andy Warhol Ausstellung

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trocken, bis minus 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte +1 bis -6 Grad. Am Tag mal mehr, mal weniger Wolken. Sonnige Abschnitte vor allem im Süden. Ganz vereinzelt etwas Regen oder Schnee. 2 bis 8 Grad. Am Mittwoch ähnlich. Am Donnerstag windig mit Schauern und bei 8 bis 14 Grad etwas milder. Nachts weitgehend frostfrei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.03.2021 19:45 Uhr