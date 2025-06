In Köln ist die Bombenentschärfung erfolgreich abgeschlossen

Köln: In der Stadt in Nordrhein-Westfalen sind die drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Abend erfolgreich entschärft worden. Spezialisten hatten die drei Blindgänger nacheinander unschädlich gemacht. Die 20.000 Menschen im Sperrradius konnten anschließend in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Auch Straßen und Brücken wurden nach der größten Evakuierung seit Jahrzehnten wieder freigegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 07:00 Uhr