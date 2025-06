In Kiew gibt es nach russischem Angriff zahlreiche Tote und Verletzte

Kiew: Bei russischen Luftangriffen sind in der ukrainischen Hauptstadt offenbar 14 Menschen getötet worden. Wie die ukrainische Militärverwaltung mitgeteilt hat, wurden außerdem mehr als 40 Menschen verletzt. Getroffen wurden mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Stadtvierteln, ein Hochhaus ist demnach eingestürzt. Auch die Hafenstadt Odessa war erneut Ziel russischer Angriffe. Dort wurden nach ukrainischen Angaben in der Nacht 13 Menschen verletzt.

