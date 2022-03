In Kiew beginnt eine weitere Ausgangssperre

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt ist eine weitere Ausgangssperre in Kraft getreten, die bis übermorgen gilt. Bürgermeister Klitschko rief die Bevölkerung auf, zu Hause oder in Schutzräumen zu bleiben. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj es abgelehnt, russische Ultimaten zu erfüllen. Russland hatte die ukrainische Armee in der eingeschlossenen Stadt Mariupol aufgerufen, bis zum Vormittag die Waffen zu strecken und aus der Hafenstadt abzuziehen. Die Lage der Zivilbevölkerung in Mariupol gilt als katastrophal, es fehlt an Essen, Medizin, Elektrizität und Wasser. Selenskyj sagte, die Besetzung Mariupols, aber auch Kiews und der umkämpften Stadt Charkiw seien inakzeptabel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 19:15 Uhr