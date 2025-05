In Katar wird offenbar über neues Gaza-Abkommen diskutiert

Doha: In Katar wird bei indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas Medienberichten zufolge ein neuer Entwurf für ein Gaza-Abkommen diskutiert. Teil des Plans seien die Freilassung von zehn Geiseln und eine Liste, aus der ersichtlich ist, welche der Gefangenen am Leben sind, berichtet ein israelischer Sender. Zur Debatte steht dem Bericht zufolge auch die Entlassung von 200 bis 250 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen. Die britische BBC berichtet unter Berufung auf einen palästinensischen Beamten, die Hamas habe die Freilassung von neun Geiseln im Gegenzug für eine 60-tägige Feuerpause vorgeschlagen. Streitpunkt in Doha ist weiter die Entwaffnung der Hamas, die Israel fordert. Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen dauern unterdessen an. Heute sind nach palästinensischen Angaben dabei mindestens 33 Menschen getötet worden, mehr als die Hälfte davon Kinder.

