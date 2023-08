In Kanada und auf Teneriffa geht der Kampf gegen Waldbrände weiter

Vancouver: Die Behörden in der westkanadischen Provinz British Columbia haben tausende weitere Menschen dazu aufgerufen, sich vor den herannahenden Waldbränden in Sicherheit zu bringen. In ganz Kanada lodern derzeit mehr als tausend Waldbrände, mehr als 370 davon in British Columbia. In den Nordwest-Territorien wurde die Stadt Yellowknife mit ihren rund 20.000 Einwohnern in den vergangenen 48 Stunden fast vollständig evakuiert. Auch auf der zu Spanien gehörenden kanarischen Insel Teneriffa brennt es weiter. Nach offiziellen Angaben mussten dort rund 12.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Nach letzten Schätzungen ist mittlerweile eine Fläche von mehr als 8.000 Hektar betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 07:30 Uhr