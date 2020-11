In Kalkar hat der AfD Parteitag begonnen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kalkar: Die Delegierten der AfD haben sich zum zweitägigen Bundesparteitag in der Stadt am Niederrhein versammelt. Für die rund 600 Delegierten gilt Maskenpflicht auch an den Sitzplätzen. Erste Fernsehbilder zeigen, dass die Auflagen von den meisten auch eingehalten werden. Inhaltlich will sich die Partei vor allem mit der Rentenpolitik befassen. Der AfD-Bundesvorstand schlägt vor, den Renteneintritt künftig flexibel zu gestalten und einen Großteil der künftigen Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 10:45 Uhr