In Jerusalem wird Luftalarm ausgelöst

Tel Aviv: In Israel ist im Großraum Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten Luftalarm ausgelöst worden. Das israelische Fernsehen berichtet, nahe Tel Aviv sei eine Rakete auf offenem Gebiet eingeschlagen. In Jerusalem seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Wegen der Großoffensive der islamistischen Hamas hat Israel nach eigenen Angaben die Rekordzahl von 300.000 Reservisten mobilisiert. Zwei Tage nach Beginn teilt die Armeeführung mit, man habe die Kontrolle über angegriffene Ortschaften am Rande des Gaza-Streifens weitgehend zurückgewonnen. Mehr als 700 Israelis sind nach bisherigen Angaben seit Beginn der Offensive getötet worden - über 200 allein bei einem Festival im Süden des Landes. Im Gegenzug bombardiert die israelische Luftwaffe weiter Ziele im Gaza-Streifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 12:00 Uhr