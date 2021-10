In Japan wird ein neues Parlament gewählt

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: In Japan haben die Parlamentswahlen begonnen. Zwar wird erwartet, dass die Liberaldemokratische Partei von Regierungschef Kishida an der Macht bleibt. Umfragen zufolge könnte sie aber etliche Sitze im Parlament einbüßen. Viele Japaner sind mit der Corona-Politik ihres Landes unzufrieden. Wegen hoher Ansteckungszahlen mussten die Olympischen Spiele in Tokio ohne Publikum stattfinden. Mittlerweile sind die Zahlen aber wieder rückläufig und die meisten Maßnahmen aufgehoben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 04:00 Uhr