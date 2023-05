In Italien sterben fünf Menschen nach Unwettern

Meldungsarchiv - 17.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: In Norditalien sollen bei schweren Unwettern mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen sein. Wie die Zeitung "La Repubblica" berichtet, suchen Rettungskräfte weiter nach vermissten Personen. Zunächst war von zwei Toten die Rede gewesen. Betroffen ist vor allem die Region Emilia-Romagna: Laut Katastrophenschutz sind nach anhaltenden Regenfällen alle Flüsse der Region über die Ufer getreten. 24 Gemeinden wurden überschwemmt. Auch in Latium, Kampanien und Kalabrien werden heftige Regenfälle erwartet. Angesichts der Unwetter ist jetzt auch das für Sonntag geplante Formel-1-Rennen in Imola abgesagt worden. Nach Angaben der Behörden ist es nicht sicher, den Grand Prix unter den aktuellen Umständen zu veranstalten.// Das Fahrerlager an der Rennstrecke wurde bereits gestern geräumt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 15:00 Uhr