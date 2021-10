In Italien kommt es bei Corona-Demonstrationen zu Zusammenstößen

Wetter: trocken, regional Nebel und Hochnebel, ab Mittag aber überall recht sonnig.

Das Wetter in Bayern: Örtlich Früh-, im Alpenvorland ausgedehnter Hochnebel. Ab Mittag dann überall sonnig. Höchstwerte bei 11 bis 16 Grad in Unterfranken. Morgen von Norden her Wolken, in Franken erste Schauer. Am Dienstag trüb und nass mit Schnee im Bergland. Mittwoch Schauer und Schneeflocken bis in mittlere Lagen. Die Höchstwerte erreichen 10 und 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 06:00 Uhr