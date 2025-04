In Italien herrscht fünf Tage Staatstrauer

Italien ruft nach Papst-Tod fünftägige Staatstrauer aus: Das Kabinett von Ministerpräsidentin Meloni ordnete Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude an. Wegen der Trauerfeierlichkeiten mit der Beisetzung am Samstag gelten in der italienischen Hauptstadt strenge Sicherheitsvorkehrungen. Erwartet werden Staatsgäste aus aller Welt.

