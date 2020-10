In Italien gibt es wieder Ausschreitungen wegen Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Bei Protesten gegen die nächtlichen Corona-Ausgangssperren ist es in Italien in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Rund 200 maskierte Demonstranten der neofaschistischen Gruppierung Forza Nuova attackierten im Zentrum von Rom die Polizei mit Leuchtraketen und Knallkörpern und setzten Mülltonnen in Brand. Dabei wurden nach Angaben der Zeitung "La Repubblica" zwei Polizisten verletzt, sieben Demonstranten wurden festgenommen. In drei italienischen Regionen herrschen nächtliche Ausgangsperren. Neben der Region Latium, zu der Rom gehört, sind Kampanien und die Lombardei betroffen. In den kommenden Tagen werden auch im Piemont und in Sizilien solche Sperren verhängt. Die Behörden verzeichneten gestern mit knapp 20.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Rekordwert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 06:00 Uhr