In Italien gehen die Corona-Infektionen deutlich zurück

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien registriert einen deutlichen Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen. Laut Zivilschutz haben sich innerhalb von 24 Stunden fast 800 Menschen weniger mit dem Virus angesteckt als am Tag zuvor. Die Behörde registrierte 2.250 neue Fälle, so wenige wie seit 11. März nicht mehr. Der Chef der Behörde, Borelli, sagte, zum ersten Mal gebe es eine positive Entwicklung. Italien ist das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Seit dem ersten Fall im Februar starben dort annähernd 24.000 Menschen an der Lungenkrankheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 21:00 Uhr