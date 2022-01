In Italien beginnt die Staatspräsidentenwahl

USA fordern ihre Staatsbürger zum Verlassen der Ukraine auf

Washington: In der Ukraine-Krise haben die USA die Familien ihrer Botschaftsmitglieder in Kiew zur Ausreise aufgefordert. In einer Erklärung des US-Außenministeriums heißt es, angesichts der Gefahr eines russischen Militäreinsatzes sollten alle US-Bürger erwägen, die Ukraine zu verlassen. Von der Botschaft in Kiew verlautete, eine russische Militäraktion sei jederzeit möglich. Das US-Außenministerium erneuerte außerdem eine Reisewarnung für Russland. Moskau hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen Großangriff.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 06:00 Uhr