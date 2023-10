In Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist tot

Tel Aviv: Die seit dem Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk ist tot. Das bestätigte ihre Mutter. Die Familie sei vom israelischen Militär darüber informiert worden. Louk hatte sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsangehörigkeit. Sie war am 7. Oktober auf dem Musik-Festival, das von den Islamisten überfallen wurde. Das israelische Militär setzt seine Bodenoffensive im Gazastreifen fort. Nach Armeeangaben wurden innerhalb eines Tages über 600 Ziele getroffen. Dutzende Hamas-Kämpfer seien getötet worden. Sie hätten sich in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert. Bei den Gefechten wurde nach palästinensischen Angaben auch ein Krankenhaus in Gaza-Stadt getroffen. Der UN-Sicherheitsrat wird sich heute ein weiteres Mal mit dem Gaza-Krieg beschäftigen. Bislang hat das Gremium vier Resolutionsentwürfe zu Israel und der Hamas abgelehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 10:00 Uhr