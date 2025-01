In Israel und Gaza laufen Vorbereitungen auf Waffenruhe

Tel Aviv: In Israel und im Gazastreifen laufen die Vorbereitungen auf die vereinbarte Waffenruhe und den vorgesehenen Austausch von Geiseln und Häftlingen. Nach Angaben des Vermittlers Katar tritt die Waffenruhe morgen um 7.30 Uhr unserer Zeit in Kraft. In Ägypten sind Krankenhäuser darauf eingestellt, verletzte Palästinenser aufzunehmen, wie der ägyptische Gesundheitsminister bei einem Besuch am Grenzübergang Rafah erklärte. Dieser wurde Ende Mai geschlossen, nachdem Israels Armee dort auf palästinensischer Seite die Kontrolle übernommen hatte. Erwartet wird, dass die ersten Hilfslieferungen mit Inkrafttreten der Feuerpause nach Gaza gebracht werden können. Auf ägyptischer Seite warten nach Angaben des ägyptischen Roten Halbmonds rund 600 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfslieferungen auf ihre Einfahrt in den Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 15:00 Uhr