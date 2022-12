In Israel regiert wieder Premierminister Netanjahu

Nachrichtenarchiv - 29.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel ist Premierminister Netanjahu zurück an der Macht. Er wurde am Nachmittag zusammen mit seinem Kabinett vereidigt, nachdem die Knesset der neuen Regierung mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen hatte. Für Netanjahu, der aktuell wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht, ist es mittlerweile die sechste Amtszeit. Die neue Regierung wird getragen von Netanjahus konservativer Likud-Partei, aber auch von ultraorthodoxen und rechtsradikalen Gruppierungen. Vor dem Parlament erklärte der neue Ministerpräsident, er wolle den Konflikt zwischen Israel und Arabern beenden. Zuvor hatte seine Regierung aber schon erklärt, den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland voranzutreiben. Befürchtet wird, dass deshalb die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern neu aufflammt. Bundeskanzler Scholz gratulierte Netanjahu mittlerweile. Er wünsche ihm für die anstehenden Aufgaben eine glückliche Hand, hieß es in einer Mitteilung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 19:00 Uhr