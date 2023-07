In Israel protestieren Tausende gegen Parlamentsentscheidung zum Justizumbau

Meldungsarchiv - 24.07.2023 22:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Tausende Israelis haben dagegen protestiert, dass das Parlament ein Kernelement des umstrittenen Justizumbaus verabschiedet hat. In Tel Aviv marschierten Hunderte am Abend auf einer zentralen Autobahn. Bei einer Kundgebung nördlich der Stadt raste ein Auto in die Menschenmenge. Drei Demonstranten wurden verletzt. In mehreren Orten kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Gegnern des Justizumbaus. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer ein, es gab Verletzte und Festnahmen. Das Parlament hatte mit der Regierungsmehrheit ein Gesetz gebilligt, mit dem die Rechte des Höchsten Gerichts beschnitten werden. Da Israel keine Verfassung hat, ist das Gericht zur Korrektur umstrittener politischer Entscheidungen besonders wichtig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 22:15 Uhr