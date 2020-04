In Israel kommen die Verhandlungen zu einer neuen Regierung offenbar voran

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel sind die Verhandlungen zur Bildung einer Regierung offenbar vorangekommen. Das teilten Oppositionskandidat Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß und Regierungschef Netanjahu von der Likud-Partei mit. Sie trafen sich am Morgen, Einzelheiten des Treffens wurden zunächst nicht bekannt. Präsident Rivlin hatte die Frist zur Regierungsbildung für Gantz in der Nacht um weitere 48 Stunden verlängert. Sie endet am Mittwoch um 23 Uhr. Nach der dritten Wahl innerhalb eines Jahres hatte es Anfang März erneut keinen klaren Sieger gegeben. Gantz will eine große Koalition mit der Likud-Partei. Ein zentraler Streitpunkt war bislang auch die Forderung Netanjahus, dass das Höchste Gericht ihm das Amt des Regierungschefs nicht wegen seiner Korruptionsanklage verweigern kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 12:00 Uhr